Taglio del nastro per il Parco della Libertà di Montesilvano e il "Rifugio urbano" che ospita all'interno

Doppio taglio del nastro per il sindaco Ottavio De Martinis che oltre al Parco della Libertà ha inaugurato ieri anche della nuova attività ristorativa ospitata al suo interno: il “Rifugio Urbano”. Con De Martinis presenti anche l'assessore al verde Alessandro Pompei. “Siamo molto felici di inaugurare un’attività inserita in un parco che è considerato il polmone verde della città vista la sua grande estensione – dichiara quest'ultimo -. Abbiamo installato nuovi giochi sicuri e all’avanguardia per bambini, corredati da tappeti anti-trauma e, inoltre, abbiamo sostituito con attrezzi di ultima generazione anche tutto il percorso fitness. Grazie alla nuova gestione del parco e all’attività ristorativa in esso inserita, sarà un parco che riuscirà a conciliare i bisogni di tutti: dalle famiglie ai bambini, dagli appassionati di fitness a tutti coloro che vorranno fare una passeggiata, godere di un aperitivo o semplicemente ammirare questo meraviglioso spettacolo verde”.

“Con il taglio del nastro – afferma De Martinis - inauguriamo ufficialmente sia l’apertura del Parco della Libertà e sia l’avvio di 'Rifugio Urbano', il nuovo punto di ristoro gestito da Alessio Sigismondi, vincitore del bando emanato dal Comune proprio per affidarne la gestione. Abbiamo vagliato attentamente le candidature al fine di individuare il soggetto giusto che avesse le caratteristiche e le qualità per poter arricchire ancora di più il nostro territorio”. “L’intento – aggiunge il sindaco - è di dedicare spazi ed eventi per tutti ma soprattutto per i bambini e trovo molto bello e significativo che oggi siano proprio dei bambini a tenere il nastro tricolore tra le mani e a sancire questo momento. Il concept iniziale di un parco che potesse abbracciare le esigenze dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie trova oggi piena attuazione anche grazie alla cura e alla passione che il nuovo gestore Alessio e la sua famiglia hanno dedicato al ripristino del parco e sono certo che continueranno a farlo anche in futuro, certi di poter contare sul sostegno dell’amministrazione. All’interno dell’area verde, inoltre – conclude De Martinis - graviteranno varie associazioni e varie iniziative che dispenseranno cultura e divertimento. Un grazie particolare anche a Marco D’Agostino, l’ideatore del logo del Parco della Libertà”.