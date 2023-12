Inaugurato il monumento a Montesilvano dedicato alla fratellanza con il popolo del Venezuela [FOTO]

Inaugurato giovedì 21 dicembre, alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis e di molti rappresentanti dell'amministrazione comunale, del presidente del Comitato Antonio Locantore, del direttore artistico e curatore Massimiliano Scuderi e degli artisti Mario Campo e Lorena Stabile il Monumento di Piazza Largo Venezuela, che nasce come dono di fratellanza della comunità italo venezuelana verso i cittadini di Montesilvano. Posizionato nell’omonima piazza della zona Grandi Alberghi, l’opera nasce dalla collaborazione e dalla sinergia del Comune di Montesilvano con il Comitato monumento piazza Largo Venezuela.

Il progetto vincitore, promosso dalla Fondazione Zimei, è stato scelto attraverso un concorso ad inviti ed è l’esito del gradimento degli abitanti di Montesilvano che si sono espressi con le proprie preferenze durante la mostra dei bozzetti insieme ad una Commissione giudicatrice. L’opera porta con sé il valore simbolico di una casa, messaggio per tutte quelle popolazioni e quelle comunità che, come il Venezuela, stanno attraversando un momento difficile e che necessitano di tutta la nostra solidarietà.

De Martinis ha dichiarato:

“Abbiamo vissuto un bellissimo momento di fratellanza con il Venezuela. Dono della comunità italo venezuelana alla città di Montesilvano, l’opera è frutto di un concorso promosso dalla Fondazione Zimei. Felicissimo di svelare la prima vera opera d’arte della città, al di là della sua bellezza artistica, essa racchiude un vero e proprio mondo di significati. Rappresenta, infatti, una casa distrutta che dall’interno emette la luce ed il colore della rinascita del popolo”.

Gli artisti:

“L’idea di questa forma nasce dalla considerazione dell’importanza che ha avuto la geometria nella storia dell’arte moderna venezuelana, con cui abbiamo trovato una vicinanza e dalla selezione di alcune immagini che hanno a che fare con la cultura e le vicende storiche del paese. Utilizzando immagini che popolano internet, abbiamo realizzato un collage al quale, successivamente, abbiamo dato una configurazione scultorea. Gli elementi selezionati hanno perso la loro singola riconoscibilità e si sono fusi in un’unica immagine che si è materializzata in una forma astratta tridimensionale, che conserva la memoria degli elementi di cui è costituita ma nello stesso è diventata una un’immagine nuova. Abbiamo pensato a questa scultura come a una geometria protettiva ma desideravamo, al contempo, che fosse una forma aperta, in divenire. Quando qualcosa crolla è il momento di selezionare le parti migliori, metterle insieme e creare una nuova possibilità"