Inaugurata un'area fitness sul lungomare di Montesilvano dedicata a David Cecamore [FOTO]

È stata inaugurata questa mattina 3 settembre l'area fitness e calisthenics realizzata sul lungomare di Montesilvano, e dedicata a David Cecamore, il geologo 42enne morto lo scorso anno dopo una lunga malattia. Sulla targa scoperta oggi alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, è scritta la dedica “Tristemente perso lungo la strada della vita, ricordato amorevolmente ogni giorno. Non più con noi in questa vita terrena, ma sempre vivo nei nostri cuori,” come ha spiegato lo stesso primo cittadino:

“Abbiamo voluto dedicare a David un’area legata al fitness e allo sport proprio in ricordo del suo entusiasmo nei confronti della vita. Tra i suoi numerosi hobbies, ricordiamo la cura della forma fisica e l’amore per sport e palestra: un esempio di grande tenacia che lo ha aiutato a lottare fino alla fine. Un ragazzo speciale, sempre pronto a regalare un sorriso, dal cuore generoso e dedito verso gli altri, un modello per i ragazzi di Montesilvano”.

Presenti diversi assessori comunali che conoscevano David per le sue grandi doti sul lavoro, l'amore per la vita e la passione per lo sport.

Avvolti da commozione anche il papà Alfonso, molto conosciuto e stimato per aver prestato servizio nel corpo della polizia municipale di Montesilvano, la mamma Lina e la sorella Claudia, oltre a tutti gli amici, i parenti, i colleghi e i responsabili con i quali David aveva lavorato presso il Genio civile della Regione. Tra i presenti anche Don Cristiano Marcucci, il sacerdote che ha avuto la fortuna di conoscere David e di sostenerlo nel suo lungo cammino di lotta e sofferenza.