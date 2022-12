Inaugurata la nuova area cani del parco Giovanni Paolo II di Montesilvano [FOTO]

Inaugurata alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis e dell'assessore Alessandro Pompei, la nuova area cani del parco Giovanni Paolo II di Montesilvano. L'intervento si colloca nell'ambito del piano di riqualificazione delle aree verdi avviato dalla giunta di centrodestra. L'area cani presenta diverse novità: è dotata di recinzione, con 100 nuove piante di alloro, quattro panchine, una fontana e un ingresso esterno al Parco che permetterà ai proprietari dei cani di utilizzare lo spazio nelle ore in cui il parco è chiuso ha spiegato il primo cittadino:

"Abbiamo spostato l’area cani all’interno del Parco Giovanni Paolo II inserendola in un contesto migliore, più pianeggiante. Raccomandiamo ai cittadini di mantenere l’area verde pulita, raccogliendo come prevede la legge e il senso civico le deiezioni canine." Gli interventi si potranno effettuare grazie ai fondi del Decreto Sud, che ha previsto Montesilvano circa 60 mila euro per i prossimi cinque anni.