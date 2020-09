Il Gabbiano incontra l'assessore Verì per il nuovo distretto dell'Asl a Montesilvano

Una delegazione del comitato "Il Gabbiano" di Montesilvano, formata dal presidente Stefano De Sanctis, dal vice presidente Marino De Ovidiis e dalla rappresentante quote rosa e consigliere dell'associazione Giusy Della Rocca, è stata accolta nel dipartimento della sanità in via Conte di Ruvo, a Pescara, dall'assessore regionale Nicoletta Verì, alla quale è stata evidenziata l'importanza della definitiva apertura del nuovo distretto sanitario Asl di Montesilvano, sollecitandone l'urgenza in quanto vitale per un'adeguata funzione intrinseca all'interno di un territorio che abbraccia numerosi Comuni e che potrebbe rappresentare, oltretutto, anche un valido centro di primo soccorso che eviterebbe, almeno in parte, le lunghe file al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, almeno per ciò che riguarderebbe le cure di prima necessità.

La vecchia struttura Asl di corso Umberto a Montesilvano è ormai ritenuta palesemente obsoleta, vetusta e inadeguata sotto gli occhi di tutti; non si può più attendere ulteriormente. Non è mancato uno sguardo generale sul sistema sanitario regionale e nazionale pre e post emergenza Covid. Di qui l'importanza di rafforzare, appunto, la struttura sanitaria territoriale. La disponibilità all'ascolto, riguardante l'esposizione delle suddette tematiche, da parte della dottoressa Verì e la particolare accorata attenzione dimostrata per tutta la durata dell’incontro, è stata a dir poco ammirevole, così come la cordiale accoglienza nei confronti di un Comitato che ha sempre dimostrato. negli anni, di essere attento e sensibile a tutte le tematiche e problematiche locali, da sempre affrontate con impegno e spirito propositivo in tutte le occasioni con il risultato di essere sempre stati gratificati da importanti risultati raggiunti.

È stato altresì chiesto alla dottoressa Verì di poter dare seguito alla richiesta di formalizzare concretamente un incontro con il direttore generale della Asl. A tale riguardo, l’impegno della dottoressa Verì è stato quello di far avere al comitato ulteriori aggiornamenti concreti a riguardo nel più breve tempo possibile, e subito dopo i prossimi passi che verranno mossi per abbreviare i tempi di definitiva apertura del nuovo distretto sanitario di Montesilvano.