Il Comune di Montesilvano apre il bando per assegnare orti urbani da coltivare

È stato pubblicato sul sito del Comune di Montesilvano il bando per l’assegnazione di orti urbani di proprietà comunale attualmente liberi, nell’area di via Don. Nello specifico, si tratta di appezzamenti di terreno, ciascuno della superficie di circa 60 mq, da destinare esclusivamente all’orticoltura.

Le domande di assegnazione dovranno essere inviate all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12 del 16 luglio. Le domande potranno essere presentate in forma cartacea oppure via pec, firmate dal richiedente, con allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto dal bando. Per ogni richiedente può essere assegnato al masimo un lotto.

I requisiti richiesti per ottenere l'assegnazione sono: essere cittadini italiani maggiorenni con residenza anagrafica nel Comune di Montesilvano da almeno un anno; non svolgere attività lavorativa ed essere quindi disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, pensionati; non essere agricoltore a titolo principale né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari e a terzi; non aver riportato condanne penali contro l’ambiente; non avere in uso, in possesso o in disponibilità, né a titolo gratuito né oneroso altri appezzamenti di terreno coltivabile, pubblico o privato, nel territorio comunale; essere in grado di provvedere correttamente, anche con l’aiuto di un componente del proprio nucleo familiare; non avere altro membro dello stesso nucleo familiare che abbia presentato la stessa istanza (per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica).

Le domande validate saranno inserite in una graduatoria e valutate in base ai parametri isee, età anagrafica, composizione del nucleo familiare. L'assegnazione ha durata di tre anni. Per tutte le info e il bando: https://www.comune.montesilvano.pe.it/wp-content/uploads/2022/06/Avviso-Bando-assegnazione-orti-urbani.pdf?fbclid=IwAR16oUsiYmTbo6Gioj4bd_JfUF2zthbR08jh6kygSXezcAR5PgQzRZPk36A