"Le Iene" in un concessionario d'auto di Montesilvano per un'inchiesta sulle immatricolazioni

Le Iene, storico programma televisivo di Italia 1, è stato a Montesilvano con il suo inviato Luigi Pelazza.

Una nuova "truffa" tutta da scoprire" il titolo del servizio andato in onda nella puntata di venerdì 17 novembre.

Pelazza è prima tornato alla Motorizzazione Civile di Napoli per delle immatricolazioni di automobili dall'estero che avrebbero fatto un giro "strano" passando da San Marino.

Poi a seguire è stato a Cerignola per parlare con il titolare di una società che però è attualmente in carcere. Infine Pelazza è arrivato a Montesilvano per far visita al titolare di una concessionaria d'automobile per chiedere conto dell'immatricolazione di una Ferrari. L'intervistato ammette di essere stato già arrestato per associazione a delinquere di stampo mafioso nell'ambito di un'inchiesta della Dia (direzione investigativa antimafia) dell'Aquila e racconta la sua versione dei fatti a Pelazza.

Questo si legge nel lancio del servizio: «La settimana scorsa Luigi Pelazza è andato alla Motorizzazione di Napoli per cercare di approfondire quella che potrebbe essere una "truffa" milionaria. Infatti 1.500 auto sarebbero state immatricolate con documenti falsi. La nostra iena ha incontrato uno dei personaggi che potrebbero avere messo in piedi tutta l'operazione».

Per vedere l'intero servizio basta cliccare sul seguente link: https://www.iene.mediaset.it/video/una-nuova-truffa-tutta-da-gestire_1296342.shtml