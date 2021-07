Idrante perde acqua da giorni in via Inghilterra a Montesilvano, la segnalazione di Rifondazione Comunista [VIDEO]

«L'idrante di via Inghilterra all'altezza del "Teatro del mare" a Montesilvano perde acqua a catinelle da giorni».

A segnalarlo è Corrado Di Sante, segretario provinciale di Rinfondazione Comunista.

«Cittadini e agricoltori in città da settimane fanno i conti con l'acqua razionata e le riduzioni di pressione che stanno creando problemi in diversi quartieri, tanto da dover ricorrere alle autobotti», ricorda Di Sante, «le chiusure parziali o totali sono gestite dall'Aca per le utenze domeniche e dal Consorzio di bonifica per quelle agricole».

Poi Di Sante aggiunge: «A Montesilvano oltre il 50% dell'acqua immessa nelle condutture si perde senza essere contabilizzata, nel 2010 la dispersione idrica era stimata al 42% (dati Aca). È un delitto, in questa situazione, disperdere l'acqua. Ci auguriamo che dall'idrante di via Inghilterra almeno non fuoriesca acqua potabile. L'amministrazione comunale si attivi per provvedere alla riparazione. È bene segnalare che oltre alle forze di pubblica sicurezza come i pompieri all'idrante in questione attingono anche gli autospurgo. Quali soggetti sono autorizzati al prelievo di acqua? A quali condizioni? Infine è emblematico che nel 2021 nella terza città d'Abruzzo per abitanti ci siano zone che debbano ricorrere alle autobotti. Montesilvano è cresciuta male tra disordine urbanistico e servizi sotto dimensionati, eppure nonostante migliaia di appartamenti vuoti, continua ad aumentare il carico urbanistico sulla città, frutto di operazioni immobiliari puramente speculative. Annualmente anche la nostra città è alle prese con allagamenti, incendi, tempeste di sabbia, crisi idriche e con eventi atmosferici estremi sempre più ricorrenti: amministratori e uffici tecnici su quale pianeta vivono?».