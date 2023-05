Nuovo guasto per gli ascensori della stazione di Montesilvano, disabile trasportata in braccio fino ai binari

Ancora una volta, a distanza di anni, la rottura degli ascensori nella stazione di Montesilvano costringe una disabile, Irene Prosperi, a essere trasportata in braccio fino ai binari. La denuncia arriva da Claudio Ferrante, presidente di Carrozzine determinate, che già in passato si era occupato della questione dopo la battaglia di tre anni dal 2015 al 2018 che ha permesso di dotare la stazione stessa di tre ascensori.

"A distanza di soli tre mesi dall’ultimo evento l’ascensore della stazione di Montesilvano è nuovamente rotto. È ricomparso il cartello con l’indicazione che il servizio sarà ripristinato, questa volta, il 9 giugno! Nessun mezzo alternativo accessibile è stato previsto per l’utenza ledendo di fatto il diritto alla mobilità delle persone con disabilità. È solo del 13 febbraio scorso la denuncia pubblica per i disservizi e le discriminazioni nelle stazioni di Pescara Porta Nuova, Silvi e del guasto ascensore a Montesilvano. La storia si ripete. La signora Irene Prosperi, persona con disabilità, è stata costretta a essere presa in braccio per salire e scendere dai binari della stazione di Montesilvano, rischiando la propria incolumità e la propria vita. Questa è discriminazione, violazione dei diritti umani, umiliazione e lesione della dignità dell’essere umano."

Ferrante lancia nuovamente un appello al sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e al consigliere delegato alle politiche per l'accessibilità Giuseppe Manganiello, per una presa di posizione al fine di ottenere da Rfi tempi precisi e rassicurazioni chiare.

Con una nota, Rfi ha spiegato l'accaduto:

"Le ingenti piogge che hanno interessato il territorio hanno causato danni ai componenti elettronici e reso inagibili, dal 18 maggio, due dei tre ascensori della stazione. Pertanto uno degli ascensori è sempre stato ed è regolarmente funzionante . Il ripristino degli altri due impianti, come pubblicato sul sito di Rfi secondo procedura (link alla pagina https://www.rfi.it/it/stazioni/pagine-stazioni/accessibilita/stato-ascensori-e-rampe-di-accesso-ai-binari.html), è previsto per il prossimo 9 giugno. I tempi sono stati condivisi con l’impresa per il recupero della componentistica. "