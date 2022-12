La guardia costiera di Montesilano dona al sindaco un quadro raffigurante il comando di via Inghilterra

Visita istituzionale del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis nella sede della guardia costiera in via Inghilterra. Il primo cittadino è stato accolto dal maresciallo Giovanni Vasco, comandante del distaccamento, che gli ha donato un quadro a matite colorate, raffigurante la palazzina della sede della guardia costiera situata in via Inghilterra.

"All’incontro era presente l’autore del quadro, il noto artista Enea Cetrullo, con il quale ho intrattenuto una piacevole conversazione riguardante il nostro territorio e l’arte. Un ringraziamento per l’opera donata alla guardia costiera e al maresciallo Vasco, con cui la nostra amministrazione comunale collabora in maniera sinergica per la salvaguardia del nostro mare."