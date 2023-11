Nasce a Montesilvano il nuovo gruppo comunale Aido per la donazione degli organi

Si è costituito giovedì 16 novembre nella sala consiliare del Comune di Montesilvano, il nuovo gruppo comunale Aido che ha come impegno la promozione e la cultura della donazione degli organi. Alla presenza del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, del consigliere nazionale Aido Nicola Alessandrini e della presidente provinciale Aido Pina Pasetti, si è proceduto all’Assemblea elettiva dei soci del gruppo. La nuova struttura associativa vanta una già forte collaborazione e sinergia con l’Avis e avrà la propria sede congiunta all’interno della Casa delle associazioni. Già pochi mesi fa, l’amministrazione comunale ha siglato un protocollo con Avis e Aido per favorire una maggiore azione di sensibilizzazione verso la donazione, che oggi si rafforza grazie alla rete instaurata con l’Avis.

L’ amministrazione comunale ha annunciato la massima vicinanza, disponibilità e sostegno al nuovo gruppo costituito affinché nel territorio di Montesilvano, si sviluppi la cultura del dono e della solidarietà a partire dai bambini della scuola primaria fino ai ragazzi degli istituti superiori. Il sindaco De Martinis:

“Da anni la nostra amministrazione opera con le associazioni del territorio. L’Avis è nostro interlocutore storico da oltre quarant’anni. A giugno ho firmato un protocollo d’intesa con Avis e Aido proprio per sensibilizzare sul valore della generosità disinteressata e incentivare alla donazione di organi e sangue come gesto di partecipazione alla vita sociale della comunità. Oggi questo legame si rafforza grazie alla nascita del gruppo comunale Aido. Rivolgo i miei complimenti al direttivo e ai soci che potranno contare sempre sull’appoggio delle istituzioni, al loro fianco per portare avanti campagne di informazione e sensibilizzazione”.

Il direttivo dell'Aido Montesilvano: presidente Licia Buzzelli, vicepresidente vicario Camillo Bosica, vice presdiente Simone Danese, amministratore Valentina Luna, segretario Riviaux Henky Olga Yaima, consigliere Roberto Chiavaroli; consigliere Nicolò Vincenzo Bosica.