Violento scontro auto-scooter sul lungomare di Montesilvano: il centauro è grave

Grave incidente sul lungomare di Montesilvano all'altezza di via Arno. Nello scontro tra un'auto e uno scooterone, sulla cui dinamica sono ancora in corso gli accertamenti, l'uomo a bordo delle due ruote ha avuto la peggio. Secondo quanto riferito all'ospedale di Pescara sarebbe stato trasportato in stato di incoscienza e con un trauma cranico e addominale. Al momento si troverebbe in shock room e nelle prossime ore si dovrebbe decidere se operare o meno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili urbani, i vigili del fuoco e il 118 che ha trasportato l'uomo, classe 1966 e residente a Silvi, in ospedale. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato da una mancata precedenza: l'uomo scooter sembra arrivasse dal lungomare in direzione Pescara, mentre il giovane con l'auto avrebbe svoltato in via Arno travolgendolo.

Seguiranno aggiornamenti.