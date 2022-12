Grande successo per il primo "Gran galà dello sport" di Montesilvano, il sindaco: "Diventerà un appuntamento fisso"

Grande successo per il primo appuntamento lo scorso 23 dicembre a Montesilvano del “Gran Galà dello Sport di Montesilvano” che si è tenuto nel Pala Dean Martin,una festa dedicata allo sport cittadino, alle società sportive montesilvanesi ed agli atleti, giovani e giovanissimi, che nel corso del 2022 si sono distinti particolarmente, raggiungendo rilevanti traguardi. Presenti, oltre al sindaco Ottavio De Martinis, anche gli assessori Alessandro Pompei e Deborah Comardi, oltre a tutta la commissione comunale sport guidata dalla Consigliera Comunale Alice Amicone:

"Una serata di gala e di grande spettacolo che vuole diventare un appuntamento fisso annuale, durante il quale celebrare i nostri campioni, le nostre società sportive e il loro lavoro e gli sport di tutti i generi. Montesilvano è Città dello Sport: lo conferma il numero di atleti premiati, nelle discipline più diverse che hanno raggiunto importanti traguardi a livello nazionale. Una serata per lo sport, quella di ieri, che ha premiato anche alcuni montesilvanesi emergenti nel campo musicale, dal giovane rapper Critycal ai vincitori di Area Sanremo Michele Fazio e Marcos Marcelli che ringrazio infinitamente per la loro presenza. Ringrazio anche il performer e make up artist internazionale, Jonathan Tabacchiera presente alla serata."