Pubblicata la graduatoria provvisoria per l'assegnazone di spazi cimiteriali a Montesilvano

Pubblicata dal Comune di Montesilvano la graduatoria provvisoria per l'aggiudicazione di spazi cimiteriali, relativi al bado che era stato pubblicato il 6 luglio scorso e in scadenza il 25 agosto. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale spiegando che l'apertura delle buste è avvenuta il 29 agosto scorso con le offerte dei partecipanti. Il bando permetteva, lo ricordiamo, di dare in concessione per 99 anni spazi cimiteriali ai privati cittadini ed ora è stata pubblicata la graduatoria che, nelle prossime settimane come prevede l'iter burocratico, diventerà definitiva al netto di eventuali ricorsi.

Tutte le informazioni e la graduatoria al link: https://tinyurl.com/vevv77by