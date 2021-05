Una nuova guardia civile ambientale giura nel Comune di Montesilvano [FOTO]

La guardia civile ambientale è sempre alla ricerca di nuovi volontari per garantire un maggior controllo sui territori di competenza e per le mansioni che svolge l'associazione

Si è tenuto ieri, nel Comune di Montesilvano, il giuramento della guardia civile ambientale Emerico Sante. Il percorso è iniziato, per la nuova guardia, con la formula letta ad alta voce:

“Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatami con coscienza e diligenza e con l’unico intento di perseguire il pubblico interesse”.

In tutto è previsto il giuramento di 9 nuove guardie giurate ittiche acque interne volontarie. La guardia civile ambientale è sempre alla ricerca di nuovi volontari per garantire un maggior controllo sui territori di competenza e per le mansioni che svolge l'associazione. Si può aiutare la guardia civile ambientale con il 5x1000 o facendo una donazione. Per informazioni: presidenza@guardiacivileambientale.eu o 327/6155120.