Cinquantamila euro dalla giunta di Montesilvano per avviare il ripascimento urgente della spiaggia nord

Al via nei prossimi giorni un intervento urgente di ripascimento della spiaggia nella zona nord di Montesilvano. Lo ha stabilito la giunta De Martinis che nei giorni scorsi ha approvato una delibera che permetterà di utilizzare fondi per 50 mila euro per prelevare sabbia dalla zona della Madonnina a Pescara e da utilizzare in particolare nell'area attorno ai Grandi Alberghi, dunque sul lungomare nord.

Nella delibera si legge come "nel corso del mese di gennaio si sono registrate delle violenti mareggiate che si sono abbattute sulla costa di Montesilvano, causando dei consistenti fenomeni erosivi in ampi tratti di costa sabbiosa con particolare riferimento al litorale nord, zona “Complesso Turistico Alberghiero”. Successivamente il 24 aprile a seguito di un sopralluogo tecnico del personale dell'ufficio comunale patrimonio, attività tecnologiche e protezione civile assieme al servizio opere marittime della Regione Abruzzo, è stata "constatata la necessità di attuare un intervento di ripascimento della spiaggia con sabbia proveniente da limitrofe località costiere, atto a ristabilire la linea della costa".

L'intervento dunque partirà prima dell'avvio della stagione estiva ed è a carattere urgente. Per ora dunque non ci saranno interventi di ripascimento che interesseranno il resto del lungomare di Montesilvano, dove comunque diversi balneatori lamentano problemi a causa delle ultime mareggiate e dell'erosione dell'arenile.