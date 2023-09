Fra giugno e luglio elevate e notificate multe per oltre 230 mila euro nel territorio di Montesilvano dalla polizia locale

Superano quota 230 mila euro complessive le sanzioni elevate a Montesilvano per violazioni del codice della strada nei mesi di giugno e luglio 2023. È quanto emerge analizzando la determina del comandante della polizia locale Nicolino Casale depositata in Comune negli ultimi giorni. In particolare, si tratta di 9,413 eur derivanti da sanzioni elevate nel 2022 ma notificate solo nel bimestre giugno/luglio 2023 e di sanzioni elevate e notificate nel bimestre in oggetto pari a 203.470. Calcolando le relative spese di notifica il totale di sanzioni accertate fra giugno e luglio ammonta a 232.510 euro.

In proporzione, si tratta di un dato più alto rispetto a quello registrato nei primi tre mesi del 2023, dove a Montesilvano la polizia locale ha elevato e notificato sanzioni al codice della strada per circa 400.000 euro per un periodo però pari a 90 giorni. Nel 2023, lo ricordiamo, l'assessore Valentina Di Felice aveva spiegato che l'ente comunale prevede e stima di incassare circa 3,4 milioni di euro complessivi di cui 2 milioni sono stati inseriti in bilancio .