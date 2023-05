Il passaggio del Giro d'Italia a Montesilvano, il Comune: "La nostra città in mondovisione" [FOTO]

Alle 14.50 come da previsioni degli organizzatori il Giro d'Italia ha attraversato il territorio comunale di Montesilvano per la seconda tappa da Teramo a San Salvo. La carovana rosa, composta dai mezzi e successivamente dai ciclisti, è arrivata proveniente da Silvi in direzione Pescara. Come ha ricordato il Comune, la città è andata in mondovisione grazie alle riprese delle televisioni:

"La nostra città, così come tutte le località attraversate dalla seconda tappa, è stata ripresa in mondovisione, una vetrina unica per la regione toccata ben quattro volte dal 106’ Giro d’Italia. Una manifestazione che in questi giorni porterà in Abruzzo non solo sport ma anche turismo e tanta visibilità. Il Giro d’Italia è un’occasione importante e Montesilvano con orgoglio ha salutato i corridori e tutto il seguito della corsa. Sulle strade non si sono registrati incidenti e grazie al lavoro effettuato dalle forze dell’ordine, dalla polizia locale e dai volontari tutto si è svolto in maniera efficiente."

Dopo aver percorso Corso Umberto fino all'altezza di via Adige, i corridori hanno raggiunto il lungomare per poi proseguire fino all'ingresso nel territorio comunale di Pescara.