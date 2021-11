Montesilvano festeggia i 100 anni di Giovanna Erculiani [FOTO]

Montesilvano festeggia i 100 anni di Giovanna Erculiani con una festa a Villa Lanfaloni alla presenza di figli, nipoti e amici.

«L’augurio più caro di mantenere per altri anni la lucidità di oggi e di festeggiare ancora tanti tanti compleanni insieme», scrive il sindaco Ottavio De Martinis.

Nella sua vita la dolce Giovanna ha sempre lavorato senza mai risparmiarsi per la sua famiglia, il suo spirito è rimasto sempre giovane tanto che abbiamo scherzato in più occasione durante la consegna di una targa in ricordo della giornata.

«Auguro alla nonnina, a nome di tutta la città, una vita serenità, circondata sempre dall’affetto dei propri cari», conclude il primo cittadino.