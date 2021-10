Migliaia di giovani giunti in città per trascorrere le vacanze con TripinMontesilvano

Grande successo per il progetto di promozione turistica digitale #Tripinmontesilvano che ha visto arrivare in città migliaia di giovani per trascorrere le vacanze.

Durante la scorsa estate si sono alternati i travel blogger @trip.n.roll, @i_weekendieri, @j_spa, @annabruna_diiorio e content creator.

I quali hanno raccontato e pubblicizzato la loro esperienza turistica a Montesilvano sui propri canali social.

«Un interesse che in poche settimane si è convertito in una presenza reale in città», fa sapere l'assessore alle Politiche Giovanili, Alessandro Pompei, «con molti follower che hanno organizzato le proprie vacanze seguendo tutte le esperienze svolte dai blogger, con un grande successo riscosso soprattutto dal tour dei murales, dalle escursioni in mare con il sup e dalle degustazioni culinarie in riva al mare, con molti utenti che hanno intasato i direct dei blogger chiedendo informazioni su itinerari e su dove prenotare per cene e pernotti. Si ringraziano gli albergatori e i ristoratori che hanno intuito subito l’importanza turistica e commerciale dell’iniziativa aderendo al progetto. L’anno prossimo punteremo ancora più in alto perché sono stati loro stessi, dopo l’esperienza di quest’anno, a chiederci di continuare su questa strada ed è un modo per rinfrescare l’offerta turistica e ad allargarla anche a utenti più giovani che Montesilvano è in grado di ospitare».

L'assessore al Turismo, Deborah Comardi, aggiunge: «I travel blogger hanno raccontato Montesilvano ai più giovani, mostrando diverse zone della nostra città: dal mare al borgo fino ai murales più rappresentativi. Con questo progetto la nostra amministrazione comunale ha cercato di rilanciare l’immagine turistica servendosi quattro blogger molto seguiti sui social e il risultato è stato molto positivo. L’anno prossimo infatti #tripinmontesilvano avrà un respiro più ampio e si arricchirà di altre novità per attrarre un turismo giovane conquistato dalle story di Instagram e da immagini accattivanti di angoli ancora poco conosciuti della nostra città».

Soddisfatto l'organizzatore e ideatore dell'idea, Fabio Ippoliti: «Un bilancio finale con numeri e feedback molto positivi anche oltre le aspettative. Tra selfie, video, escursioni in sup, tour dei murales, condivisioni di stories, infatti, si è scatenato un impressionante movimento online oltre 200.000 persone coinvolte sui canali social dei blogger intervenuti. I luoghi raggiunti dai contenuti vedono la presenza di diverse città italiane con Roma e Milano su tutte, ma buone percentuali si sono registrate anche da Stati Uniti e Brasile (grazie alla presenza dei @trip.n.roll che hanno un bacino di utenza cosmopolita). Le fasce di età raggiunte vanno dai 18 ai 54 anni, con una prevalenza delle fasce 25-34 e 35-44, che poi sono quelle che registrano maggiori spostamenti e spese per viaggi. Un altro aspetto importante sono state le centinaia di commenti positivi che hanno manifestato l’interesse e la voglia di scoprire Montesilvano».