Aggredisce i carabinieri dopo aver infastidito i clienti di un locale e minacciato il titolare, arrestato giovane residente a Montesilvano

Un giovane di 30 anni di Montesilvano è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Chieti per i reati di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Come riferisce ChietiToday, il fatto si è verificato sabato sera in un'enoteca di Ripa Teatina.

Il 30enne, un operaio di origine albanese residente a Montesilvano e domiciliato a Ripa Teatina, in stato di ebbrezza avrebbe iniziato a infastidire i clienti del locale e poi avrebbe anche minacciato il titolare.

Il giovane avrebbe anche scaraventato alcune sedie e danneggiato la porta e un tavolino del locale. Sul posto è stato così richiesto l'intervento dei carabinieri ma il 30enne si sarebbe scagliato anche contro di loro. Per il giovane è così diventato inevitabile l'arresto. Ieri il giudice del tribunale di Chieti ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora nel territorio di Ripa Teatina. Tra un mese si terrà il processo con rito abbreviato.