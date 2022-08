Evade dai domiciliari in una struttura sociale di Casalbordino, arrestato giovane di Montesilvano

Un giovane di 33 anni di Montesilvano è stato arrestato dai carabinieri per evasione dai domiciliari.

Il 33enne si è allontanato dalla struttura sociale di Casalbordino nel quale scontava gli arresti domiciliari, come riferisce ChietiToday.

Per questa ragione il Gip del tribunale di Pescara ha deciso di ripristinare la custodia cautelare in carcere.

Lo scorso 12 agosto il 33enne, in custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia, non era stato trovato dai carabinieri della locale Stazione nella struttura sociale dove il Gip del tribunale aveva accordato la sua richiesta di uscire dal carcere in favore dei domiciliari. In breve l'uomo era stato rintracciato in paese e arrestato per evasione. Ieri lo stesso giudice che aveva accolto la sua istanza di domiciliari, l'ha revocata, come dispone la legge di recente introdotta in caso di evasione conclamata, e ha ripristinato la custodia cautelare in carcere. Gli stessi carabinieri hanno eseguito l'ordinanza nelle immediatezze e hanno accompagnato il giovane nel carcere di Lanciano.