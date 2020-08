Litiga con i vicini per un pitbull: giovane di Montesilvano pestato a sangue finisce in ospedale

Grave episodio di violenza a Montesilvano avvenuto martedì 25 agosto in via Rimini, nella zona delle case popolari. Un giovane residente nella zona, infatti, è stato brutalmente aggredito e pestato a sangue da una coppia di vicini di casa, dopo un diverbio legato ad un pitbull.

La vittima, infatti, aveva rimproverato la coppia in quanto spesso lasciava il cane libero per il quartiere, e diverse persone avevano segnalato già in passato aggressioni da parte del cane oltre ad un gatto della colonia felina ucciso proprio dal pitbull. La questione andava avanti da tempo, ed inizialmente il giovane aveva trovato disponibilità da parte della coppia che però martedì, quando la vittima dell'aggressione ha segnalato la presenza del cane libero, è stato picchiato con calci e pugni riportando la frattura di un braccio e traumi e lesioni al viso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che però non hanno trovato il cane in libertà ed i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dei fatti. Il giovane si trova ricoverato in ospedale.