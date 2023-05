A Montesilvano le giornate di formazione di Azione Universitaria

Sono iniziati venerdì 19 maggio, nell'Hotel Promenade di Montesilvano le giornate di formazione di Azione Universitaria. Il primo incontro, in programma alle ore 16, avrà come tema "L’importanza della politica universitaria, fondamentale per dar vita ad una classe dirigente del futuro capace di affrontare le sfide del domani, attraverso l’impegno costante nella realtà che la circonda". Alle ore 18 ci sarà invece il riepilogo annuale dei traguardi e dei risultati ottenuti nell’ultimo anno accademico delle realtà di Azione Universitaria. Alle ore 20 cena al Nettuno Beach Club.

Si riprende sabato 20 maggio con "Il ruolo del rappresentante, il ruolo del presidente di Ateneo, la vita associativa nel corso di un anno accademico", partendo alle ore 10 con una lezione frontale sulla comunicazione insieme ad agenzie specializzate del settore. Alle ore 14 la ministra per l'università Bernini incontrerà i rappresentanti di Azione Universitaria. Alle ore 15 spazio a vari tavoli dove saranno presenti rappresentanti degli studenti ed esponenti di Azione Universitaria con competenze su svariati temi come, ad esempio, il ruolo del rappresentante degli studenti quale partecipante plenipotenziario degli organi collegiali propositivi e deliberativi di un ateneo, l’importanza delle associazioni studentesche e la loro funzione sociale e politica, le elezioni studentesche quali appuntamento fondamentale per la declinazione dell’attività politica delle associazioni studentesche.

Alle ore 19, infine, è previsto un aperitivo. Domenica 21 maggio sarà invece dedicata alla simulazione di alcune attività e alla programmazione dei prossimi mesi: l'ultima giornata entrerà nel vivo alle ore 10 con i coordinatori che individueranno alcuni ragazzi all’interno dei tavoli di lavoro, mentre alle ore 11 spazio alle risposte dell’udp alle relazioni dei tavoli. Alle ore 12 la chiusura dell'evento.