Al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano le IX Giornate Endocrinologiche Abruzzesi

Da ieri, 18 novembre, Montesilvano ospita i maggiori esperti di endocrinologia della penisola per la tre giorni delle IX Giornate Endocrinologiche Abruzzesi, evento formativo biennale culturalmente appetibile non solo agli Endocrinologi del territorio ma anche a tutti i coloro che s’interessano di metabolismo. Edizione, questa, composta da ben tre giornate anziché due come in passato. Sono stati opportunamente coinvolti numerosi dei maggiori esperti nazionali ed internazionali dell’area Endocrino-Metabolica con sessioni organizzate per garantire un momento di confronto scientifico importante e dar largo spazio alle interattività tra relatori ed audience al fine di stimolare sia i giovani a proseguire il loro cammino formativo che indurre gli esperti ad un proficuo confronto.

Si andrà avanti fino a sabato 20 novembre. Responsabile scientifico dell’evento è il dottor Bruno Raggiunti, responsabile del reparto di Malattie Endocrine e Diabetologia dell'Ospedale San Liberatore di Atri. Il reparto è Centro di Riferimento Regionale per le principali patologie endocrine, con competenze specifiche per i tumori della tiroide, le patologie ipofisarie, surrenaliche e i disturbi metabolici dell'osso. Ad aprire l’evento la prima giornata dedicata esclusivamente al diabete cui seguirà una sessione dedicata ai casi clinici come quella definita Gea Flash dove saranno trattate patologie che coinvolgono l’attività Endocrino-Metabolica quotidiana.

Sin dalla prima edizione delle Gea si è inteso sottolineare che il team Endocrino-Metabolico dev’essere formato da medici ed infermieri con una crescita formativa che vada di pari passo affinché si possa lavorare gomito a gomito. Anche perché la continua innovazione farmacologica e tecnologica che è a disposizione degli Endocrinologi e Diabetologi determina un elevato miglioramento terapeutico della cura delle diverse patologie Endocrino-Metaboliche. Tutta questa innovazione rende sempre più indispensabile l’aggiornamento del team medico-infermieristico al fine di poter applicare con metodo corretto le Linee Guida, i Pdta e l’utilizzo di device. Ci saranno, inoltre, aggiornamenti su alcune patologie endocrine.