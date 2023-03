A Montesilvano la giornata provinciale per i caduti civili e militari delle guerre e missioni di pace [FOTO]

A Montesilvano si è tenuta giovedì 23 marzo la cerimonia della giornata provinciale del ricordo dei caduti militari e civili in guerra e nelle missioni di pace. La giornata si è aperta con la santa messa nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, alla presenza del comitato provinciale di Pescara sezione Montesilvano dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra

Presenti fra gli altri il sindaco di Spoltore Chiara Trulli e di Simone Palozzo, sindaco di Rosciano oltre al presidente della Provincia e sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis.. Oltre alla cittadinanza, presenti tutte le Associazioni Ccmbattentistiche e d’Armi e tutte le organizzazioni associative operanti nel territorio a ricordo dei caduti per la causa della libertà, nell’adempimento del dovere e per la difesa delle istituzioni democratiche e per la pace. Dopo aver dato lettura alla preghiera del caduto e a seguito della benedizione e consegna della bandiera alla sezione di Montesilvano nelle mani del presidente Marco D’Agostino, si è mosso un raccolto corteo fino al monumento dei caduti di piazza Indro Montanelli. Dinanzi le autorità civili e militari presenti, si è svolto il rito dell’alzabandiera sulle note dell’inno di Mameli, e a seguire la benedizione della corona e la sua deposizione. La cerimonia è proseguita poi con l’assegnazione di onorificenze alla memoria dei Caduti.

De Martinis ha dichiarato:

"Celebriamo una giornata importante che ci vede tutti compartecipi di un dovere: ricordare quanti hanno dato la propria vita e la propria giovinezza per la Patria, per la libertà, per la democrazia e per la pace. Valori che alle nuove generazioni possono apparire scontati ma che dobbiamo tenere sempre vivi nella mente per non cedere alla provocazione della guerra. Rifuggiamo la guerra prima di tutto dentro noi stessi, verso i nostri territori e per la nostra patria e il mio augurio più vivido è che la guerra che sta avvelenando i territori ucraini, possa cessare al più presto. Siamo chiamati a pregare e divulgare messaggi di pace ed è bello e significativo farlo qui, con l’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra che ha voluto insignire con delle onorificenze le famiglie che hanno perso i propri cari in guerra. Grazie a tutti gli angeli che oggi ricordiamo e grazie al presidente nazionale Giuseppe Di Giannantonio e al neo presidente della sezione di Montesilvano, Marco D’Agostino”.

Il presidente nazionale ha poi consegnato al sindaco De Martinis il diploma di socio onorario e al vice comandante della polizia locale di Montesilvano, il capitano Nino Carletti l’attestato di benemerenza per il sacrificio umano dello zio Chiaversoli Giacomo caduto nel secondo conflitto mondiale.

Ad essere insigniti, i caduti: Antuzzi Giosia, medaglia di bronzo al valor militare. Il presidente nazionale consegna le onoreficenze al nipote Giosio; Di Carlo Giuseppe, a consegnare il diploma della campagna di guerra ai familiari, il luogotenente con carica speciale Renzetti; maggiore Nicola, a consegnare al figlio il diploma d’onore di combattente per la libertà d’Italia, il capitano Carletti; Di Marzio Alfredo, a consegnare il diploma delle campagna di guerra e della croce al merito di guerra, il sindaco di Spoltore Chiara Trulli; Grande Venturino, a consegnare il diploma d’onore di combattente per la libertà d’Italia e come internato militare non collaborazionista, il sindaco di Rosciano, Simone Palozzo; Pieramico Antonio, a consegnare il diploma di benemerenza alla sorella Lina, il cavaliere Di Sante Tito; Panone Antonio, a consegnare il diploma delle campagne di guerra e della croce al merito alla figlia, il primo luogotenente Zaccaro; Di Giannantonio Angelo, a consegnare il diploma delle campagne di guerra e della croce al merito, il colonnello Domenico De Mico.

"L’auspicio è trarre monito ed insegnamento per una migliore crescita civile, nella libertà e nella democrazia conquistate con il sacrificio di tutti i caduti e dispersi in guerra e nelle missioni di Pace ricordati e onorati nella giornata odierna, auspicando la fine della guerra in Ucraina ed una vera pace mondiale."