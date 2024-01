Per la giornata della memoria il Comune di Montesilvano presenta la commedia teatrale "Ci ni tenem d'arcurdà"

Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Montesilvano ha deciso di organizzare uno spettacolo teatrale in occasione della giornata della memoria, dedicata alle vittime dell'olocausto nazista. Sabato 27 gennaio dalle ore 21 con ingresso gratuito nel Pala Dean Martin si terrà la commedia teatrale "Ci ni tenem d'arcurdà". Uno spettacolo a cura della compagnia teatrale “Li sciarpalite di teatro e …” di Tonino Ranalli per la regia di Pina Di Salvo. L'obiettivo è di sensibilizzare tutti i cittadini, tramite una rappresentazione teatrale, sul tema del ricordo della persecuzione messa in atto dai nazisti: “Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo” (Anna Frank).