Anche Montesilvano celebra la giornata dei diritti delle persone con disabilità

Oggi (3 dicembre) si celebra nel mondo la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita nel dicembre del 1992 dall’Onu, con lo scopo di sensibilizzare le persone sul tema del diritto universale e di prendere parte attivamente ad ogni ambito della vita sociale, stimolare il dibattito e il confronto sulla necessità di dare luogo ad una società equa e dialogante e di contribuire al superamento di ogni forma di razzismo e di esclusione.

“Il 30 giugno 2011 il Comune di Montesilvano fu uno dei primi in Abruzzo ad aderire alla convenzione Onu - spiega il sindaco Ottavio De Martinis - Per ribadire l’importanza di questa giornata la nostra amministrazione comunale, attraverso l’Ufficio disabili guidato da Claudio Ferrante, oggi è presente nell'Istituto comprensivo Troiano Delfico con 175 ragazzi delle terze medie di 8 sezioni e lunedì 6 e martedì 7 dicembre incontrerà altri studenti per Il progetto Sentinella della civiltà”.

“Il progetto Sentinella della civiltà che presentiamo nelle scuole ha un grandissimo valore pedagogico – spiega Claudio Ferrante -. Si tratta delle emozioni dei valori umani, dell’impegno civico, elementi con i quali i ragazzi capiranno l’importanza di diventare sentinella della civiltà. Questo importante percorso pedagogico si pone l’obiettivo di far capire il valore della diversità, intesa non come limitazione, ma come ricchezza e opportunità di crescita e confronto per tutti".

“Questo è un progetto unico ed io ho avuto modo di partecipare direttamente – afferma Giuseppe Manganiello, consigliere delegato alle Politiche per le disabilità – Più che una lezione di educazione civica è una vera e propria lezione di vita. Il progetto è molto richiesto nei comuni di tutto l’Abruzzo e non solo ed è adatto alle scuole di ogni grado a partire dalla primaria. Un ringraziamento alla dirigente scolastica della Troiano Delfico, Vincenza Medina e alle referenti scolastiche per l’inclusione, le professoresse Matilde Preziosi e Rosanna Faliciani”.

Il Progetto “Sentinella della civiltà” si è svolto a partire da oggi nell’Istituto Troiano Delfico guidato dalla dirigente scolastica Vincenza Medina: “Il nostro istituto, anche quest’anno, organizzato con la preziosa collaborazione di Claudio Ferrante, disability manager del Comune di Montesilvano, vede un percorso di sensibilizzazione attraverso un laboratorio che coinvolge tutti gli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado del nostro Istituto comprensivo. La pandemia non ci ferma. Gli incontri infatti, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, sono svolti in videoconferenza attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali. Durante tali incontri il dott. Ferrante, oltre ad approfondire i punti principali quali la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione Onu, le definizioni di disabilità, discriminazione, barriere culturali e architettoniche, offre spunti di riflessione sulla felicità e sulle emozioni anche al tempo del Covid. Il nostro obiettivo è quello di una scuola in cui gli alunni, a prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale, siano tutti valorizzati allo stesso modo. Si tratta di costruire una scuola in grado di formare cittadini responsabili, empatici, flessibili, aperti alla diversità, capaci di coltivare l’umanità di ciascuno”.