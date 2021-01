A Montesilvano per la Giornata della memoria il Comune realizza un video e coinvolge alcune classi scolastiche

Il sindaco De Martinis ha illustrato le iniziative in programma che, causa Covid, non prevedono ovviamente eventi pubblici

Il Comune di Montesilvano, con il sindaco De Martinis, ha illustrato le iniziative preparate per la Giornata della memoria 2021 che, a causa della pandemia, non prevede ovviamente degli eventi pubblici. Il primo cittadino ha fatto sapere che sono state coinvolte le classi terze delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti scolastici Troiano Delfico, Ignazio Silone e Villa Verrocchio per realizzare degli elaborati che verranno presentati alla prima occasione pubblica possibile. Il termine ultimo di consegna è il 29 gennaio e dovranno riguardare la persecuzione contro gli ebrei, le leggi razziali e i campi di concentramento. I migliori elaborati verranno letti non appena possibile per fornire ulteriori spunti di riflessione.

Inoltre, il Comune ha realizzato un video che sarà visibile sui canali social e che ripercorre i tragici eventi del 27 gennaio 1945 giorno della liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz. Anche in questo caso il video fornirà uno spunto di riflessione e di condivisione per pensieri, idee e sentimenti. De Martinis ha concluso: