Il giornalista Crimaldi al convegno "Le fake news su Israele": “Con Hamas nessuna possibilità di pace”

Il tema era importante: “Le fake news su Israele: così il terrorismo di Hamas trova proseliti”. Il convegno, organizzato dall’associazione Italia-Israele, si è tenuto al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano, alla presenza di un centinaio di persone. La criminologa Rossella Di Carmine ha fatto notare, con slide e video, le manipolazioni e gli artifici che vengono usati per realizzare le fake news, mentre il giornalista del quotidiano Il Mattino Giuseppe Crimaldi, responsabile comunicazioni della federazione nazionale Italia-Israele, ha detto che “Israele è avamposto di democrazia, è l’occidente. Difendere Israele significa difendere i valori dell’occidente, i nostri valori, minacciati da un terrorismo islamico che si pensava defunto, dopo l’11 settembre, dopo l’Isis”.

E ancora: “Devo sottolineare che incontri come questi ne faccio molti in giro per l’Italia, ma stasera la presenza massiccia, la partecipazione attiva, ha fatto vedere che Pescara c’è, rispetto ad altre metropoli che purtroppo hanno dato segni di cedimento con i soliti centri sociali”. Crimaldi poi ha sottolineato l’importanza delle sponde istituzionali pro Israele, riferendosi al consigliere comunale Tocco, al presidente della Regione Marsilio e al consigliere regionale De Renzis: “Un elemento che fa saldare il tutto e che ci fa ben sperare”. Infine ha concluso: “Ci auguriamo tutti di giungere alla soluzione dei due Popoli e due Stati, ma per arrivarci bisogna essere in due. Con Hamas, purtroppo, non c’è nessuna possibilità di stringere accordi di pace”.