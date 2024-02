La premier Giorgia Meloni è ripartita da Tokyo, è attesa a Montesilvano

Si è conclusa la visita ufficiale in Giappone della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La premier, arrivata a Tokyo domenica 4 febbraio, ieri ha avuto un bilaterale col primo ministro Fumio Kishida e ha incontrato alcuni grandi gruppi giapponesi con interessi in Italia.

Dopo una mattinata dedicata a impegni privati, Meloni è quindi ripartita da poco dall'aeroporto di Tokyo per far rientro a Roma dove è attesa nella tarda serata italiana, dopo una scalo tecnico ad Almaty, in Kazakistan.

Nel pomeriggio di mercoledì 7 febbraio, alle ore 15, la presidente del Consiglio è attesa all'Aquila, all'auditorium del Parco, per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Abruzzo. Sempre domani, alle 17:30, Meloni si sposterà quindi a Montesilvano per i "World Skate Games" al Pala Dean Martin.