Gioia Di Pasquale (Miss Adriatico) premiata in Comune a Montesilvano

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha premiato con una targa la Miss Adriatico 2021, Gioia Di Pasquale.

Come "giovane ambasciatrice" della bellezza di una città importante come Montesilvano, la motivazione.

La nuova reginetta della bellezza, già campionessa italiana di danze caraibiche, sarà la madrina di ogni serata del nuovo tour di Miss Adriatico, patrocinato dal consiglio regionale, che partirà da Pescara il prossimo 22 giugno.

«Sono davvero onorata di questo riconoscimento», dice Gioia Di Pasquale, «con Miss Adriatico ho vissuta una bella avventura che continua con tante amiche con cui condividere dei momenti di socializzazione». Contento anche il primo cittadino che ha confermato lo spettacolo di Miss Adriatico anche per la prossima stagione: «Sono orgoglioso che lo storico concorso di bellezza abbia come vincitrice una nostra giovane concittadina, il prossimo 9 luglio vedremo Gioia come madrina del nuovo tour della bellezza di Miss Adriatico nel teatro del mare della nostra città».