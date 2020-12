"Il giocattolo sospeso" a Montesilvano, iniziativa di Carrozzine Determinate e "Il bosco incantato": ecco come funziona

L'associazione Carrozzine Determinate insieme al negozio "Il Bosco Incantato" di Montesilvano promuove l'iniziativa "Il giocattolo sospeso" per il Natale 2020.

Partecipare è semplicissimo: basta acquistare un piccolo dono da lasciare in negozio e l’associazione si occuperà di distribuire un sorriso anche ai bambini che quest’anno rischiano, a causa della crisi economica, di non ricevere alcun dono.

«Mettiamo in circolo l’amore, è quello il vero senso del Natale! È possibile aderire all’iniziativa anche a distanza, senza recarsi direttamente in negozio, donando anche un solo euro! Ogni goccia contribuirà a regalare una piccola gioia a tanti bambini», si legge in una nota di Carrozzine Determinate.

Per donare un gioco si può andare direttamente nel negozio che si trova a Montesilvano in via D’Annunzio, 56. Per donare a distanza invece si può visitare la pagina Facebook del negozio “Il Bosco Incantato” di Montesilvano, (ilboscoincantatoweb@gmail.com) scegliere il giocattolo e inviare il bonifico bancario (Iban IT80O0306977341100000002921 conto intestato a Il Bosco Incantato, causale "Giocattolo Sospeso") o pagamento Paypal.

Per avere tutte le informazioni chiamare 0852192718 o 3924207341.

