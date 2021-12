A Montesilvano torna per il Natale l'iniziativa di solidarietà "Giocattolo sospeso"

Anche per il Natale 2021 l'associazione Carrozzine Determinate, in collaborazione con il Bosco Incantato di Montesilvano, organizza l'iniziativa il "Giocattolo sospeso".

«La gentilezza delle parole crea fiducia, la gentilezza dei pensieri crea profondità, la gentilezza del donare crea amore», ricorda Claudio Ferrante, presidente dell'associazione Carrozzine Determinate.

L'iniziativa invita tutti a regalare un piccolo dono e andrà a far vivere la magia del Natale a tutti quei bambini le cui famiglie avrebbero difficoltà a realizzare piccoli sogni.

Parte dei giochi donati verranno consegnati anche al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Pescara per i bambini in cura per leucemie, linfomi e tumori solidi. Partecipare è semplice: basta acquistare un piccolo dono da lasciare nel negozio “il Bosco Incantato“ di Montesilvano in via D’Annunzio 56, e l’associazione si occuperà di distribuire un sorriso a tutti i bambini.

Fino al 20 dicembre è possibile donare recandosi direttamente nel negozio, ma il gioco può essere donato anche a distanza visitando la pagina Facebook “Il Bosco incantato shop Montesilvano“ oppure visitando il sito ilboscoincantatoshop.com e provvedendo al pagamento del dono con modalità PayPal o bonifico bancario intestato al Bosco Incantato Iban IT80O0306977341100000002921, con causale “Giocattolo Sospeso”. Per informazioni si può telefonare ai numeri 0852192718 - 3924207341.

L’associazione Carrozzine Determinate ringrazia anche la Asd Fuoristrada Abruzzo per l’entusiasmo e la grande partecipazione all’iniziativa.