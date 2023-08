Il Pala Dean Martin di Montesilvano riapre al pubblico sulle note di Notre dame de Paris

Il concerto di Gio' Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone, protagonisti di “Notre Dame de Paris”, ha segnato la riapertura al pubblico del Pala Dean Martin di Montesilvano, potenziato nell’acustica e nell’accoglienza. L'evento si è tenuto nella serata di domenica 27 agosto e ha incantato gli oltre mille spettatori che hanno assistito al racconto del percorso artistico e dell'amicizia di Di Tonno, Matteucci e Galatone attraverso le canzoni più belle della storia della musica italiana.

Ospite del live è stato Leonardo Di Minno, che pure ha fatto parte in passato del cast di "Notre Dame de Paris". Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, l’onorevole Guerino Testa, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, le autorità civili, militari e religiose e tutta l’amministrazione comunale.

De Martinis si è detto “molto felice perché ho sempre puntato sulle potenzialità di questa struttura che, ora più che mai, può candidarsi a divenire Hub regionale, punto di riferimento per eventi di ogni genere e portata, a livello nazionale ed internazionale. Doveroso il mio ringraziamento alla Regione Abruzzo che ha destinato un milione di euro per i lavori necessari alla struttura e grazie anche a tutta l’amministrazione comunale perché all’unanimità ha impiegato ulteriori 300mila euro per rendere il Pala congressi ancora più performante”.

I lavori di restyling del Pala Dean Martin sono stati diretti dall’architetto Stefano Sonsini, mentre gli interventi sono stati affidati alla Time Rivestimenti srl.