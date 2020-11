A Montesilvano un giardino intitolato a Norma Cossetto per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne

La giornata di domani, 25 novembre, è dedicata in tutto il mondo alle donne vittime di violenze di ogni specie. Una battaglia che perdura ancora in una società che si definisce civile e riporta alla memoria brutalità del passato. Non a caso, i consiglieri comunali di Montesilvano, Marco Forconi e Francesco Di Pasquale, già dallo scorso mese di giugno avevano presentato una mozione, con l'approvazione della maggioranza, per intitolare un luogo della città a Norma Cossetto, studentessa di Istria che venne stuprata e gettata viva in una foiba di Villa Surani da partigiani dell'ex Jugoslavia.

È' lei dunque la donna scelta come simbolo di una lotta che non ha colori, né bandiere politiche. Alle polemiche sollevate nelle ultime ore, risponde il sindaco De Martinis che domattina alle ore 11 scoprirà la targa posta all'interno del giardino prospicente lo stabilimento balneare Bagni Luca:

"Dopo via Antonio Pieramico, giovane finanziere di Montesilvano, la città rende omaggio domani a un’altra vittima delle foibe, Norma Cossetto, una giovane donna lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata nella cavità carsica. Al centro dello spazio verde abbiamo messo una panchina rossa. Lo scopo è quello di raggiungere al più presto una cultura paritaria".

Alla cerimonia interverranno anche il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, il presidente del consiglio comunale Ernesto De Vincentiis, il consigliere delegato alla Sicurezza Marco Forconi, la vice presidente dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Donatella Bracali, il comandante della polizia locale Nicolino Casale, il comandante della compagnia dei carabinieri di Montesilvano Luca La Verghetta, il comandante della guardia costiera distaccamento di Montesilvano Daniele Limatola.