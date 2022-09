Gianni Liani è il mister over dei belli d'Italia, premiato da Carmen Russo

Fisico scolpito e fascino mediterraneo: Gianni Liani, giovane di Montesilvano, è risultato vincitore nella categoria "over" per quanto riguarda il prestigioso concorso "Belli d'Italia", la cui finale si è tenuta nella serata di ieri (12 settembre) a Tropea. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato anche Carmen Russo, che ha premiato personalmente Liani, ed Enzo Paolo Turchi, con cui il neo mister over ha altresì posato per una foto ricordo.

Il vincitore della categoria classica, invece, si chiama Elvis Antonini. Una volta smaltita l'emozione, Liani ha espresso soddisfazione per aver conseguito un traguardo così importante, parlando di una bella esperienza vissuta in Calabria in occasione di questa nota manifestazione nazionale.