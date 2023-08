Anche Montesilvano piange la scomparsa dell'amata volontaria Gianna Pulsone

Montesilvano piange, insieme a San Benedetto del Tronto dove viveva, la scomparsa di Gianna Pulsone, da sempre volontaria della protezione civile.

La Pulsone aveva 66 anni ed è venuta a mancare nella serata di sabato 26 agosto dopo una lunga lotta contro una malattia.

Lascia il marito Vinicio Cipolloni, i figli Fabio e Francesca e i fratelli Mauro ed Emilio.

Gianna Pulsone era cresciuta a Montesilvano dove è sempre stata molto attiva, è stata anche tra le fondatrici del gruppo Facebook "La piazzetta di Montesilvano". Numerosi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa e per ricordare come fosse una donna «unica, forte, travolgente, generosa, che ha sempre avuto nel cuore la sua città». Un'altra sua amica scrive: «Sei entrata nella mia vita come una folata di aria fresca. Con la tua immensa umanità e la tua voglia di vivere contagiosa. Resterai per sempre nel mio cuore e in quello di tutti quelli che ti hanno amato. Veglia su tutti noi Giannetta nostra».

«Ci ha lasciati Gianna Pulsone. Se ne va una donna di grande generosità e correttezza morale. Alla famiglia le condoglianze dell'Anpi di San Benedetto del Tronto», si legge in un post.

L'ultimo saluto a Gianna Pulsone verrà dato lunedì 28 agosto con i funerali che saranno celebrati alle ore 10 nella chiesa Santissima Annunziata di Porto d'Ascoli. Dopo le esequie la salma verrà tumulata nel cimitero di Monteprandone.