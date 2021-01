Gianluca Di Febo omaggia Stefano D'Orazio con "Se c'è un posto nel tuo cuore"

Gianluca Di Febo, artista di Montesilvano, omaggia Stefano D'Orazio con una pregevole cover di "Se c'è un posto nel tuo cuore". Nello specifico, Di Febo ha voluto ricordare l'ex batterista dei Pooh, scomparso lo scorso novembre, proponendo una suggestiva versione piano e voce di questo brano.

E, per farlo, ha duettato con Alberto Stampone, giovane musicista che ha condiviso con Gianluca 7 anni di musica dei Pooh in una tribute band e che ha la particolarità di suonare la batteria esattamente nello stile di D'Orazio. È, questa, una caratteristica che lo contraddistingue e che rende unico anche lui:

"La sorte - spiega Gianluca Di Febo - mi ha fatto ritrovare un amico, con il quale ho condiviso una parte della mia vita artistica e la totale ammirazione per Stefano. Anche lui in questo video. Un omaggio a Stefano D'Orazio. La voglia di dedicargli quel tempo che avremmo voluto e che, per via della pandemia in atto, non è stato possibile".