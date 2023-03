Montesilvano in lutto per la scomparsa di Giancarlo Cipolletti

Morto a Montesilvano Giancarlo Cipolletti che è scomparso dopo una lunga malattia.

Cipolletti aveva 71 anni ed è stato consigliere comunale per due volte in Alleanza Nazionale e in Rialzati Abruzzo.

Dal 1995 al 1999 con Renzo Gallerati sindaco e dal 2007 al 2012 con Pasquale Cordoma.

Ha indossato la divisa dei carabinieri per molti anni, rimanendo legato all’Arma, anche in pensione, all’interno dell’associazione carabinieri di Montesilvano. È stato impegnato anche in altre associazioni di volontariato, come la Misericordia, lavorando a favore dei più deboli con altruismo e slancio. I funerali si svolgeranno domani alle ore 14:30 nella chiesa di San Giovanni Bosco, a Villa Verrocchio, quartiere dove abitava. Il cordoglio del sindaco Ottavio De Martinis: «Montesilvano perde una persona perbene, generosa, sempre disponibile a sostenere i più fragili e i più bisognosi. Abbiamo portato avanti numerose battaglie per la legalità del territorio, entrambi accomunati dall’amore per la divisa, io come poliziotto e lui come carabiniere. Conoscevo Giancarlo fin da bambino, essendo cresciuto a Villa Verrocchio, il nostro quartiere, per il quale si è adoperato con fervore per anni. Ricordo anche le numerose riunioni insieme in maggioranza per condividere temi importanti su Montesilvano. Giancarlo, inoltre, ha affrontato la vita con ironia, era molto scherzoso e divertente, una persona buona che mancherà tanto alla nostra città. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze anche a nome dell’intera amministrazione comunale».