Montesilvano, l'appello dell'assessore Cilli ai genitori: "Non fermatevi all'ingresso delle scuole"

Appello dell'assessore comunale alla Pubblica Istruzione di Montesilvano, Paolo Cilli, rivolto ai genitori affinché evitino di fermarsi davanti agli ingressi delle scuole negli orari di entrata e uscita di bambini e ragazzi.

Cilli chiede ai genitori di non fermarsi all’ingresso delle scuola e di evitare gli assembramenti ricordando di indossare di mantenere le distanze di sicurezza di almeno un metro previste dalle misure anti Covid-19.

Questo quanto dice l'assessore alla Pubblica Istruzione: «Siamo ancora in piena emergenza Covid, ci sono regole che dobbiamo continuare a rispettare per la nostra salute e per quella dei nostri cari. Manteniamo sempre alta l’attenzione evitando di aspettare a lungo i bambini davanti alle scuole e appena accompagnati lasciamo l’ingresso a chi sta arrivando così da evitare assembramenti e rischi inutili».