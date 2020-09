La gatta partorisce e i padroni l'abbandonano in uno scatolone con i 4 cuccioli [FOTO]

La gatta non sterilizzata per tempo va in calore per la seconda volta e resta incinta.

Dà alla luce 4 cuccioli tutti sani e belli ma i padroni decidono di prendere tutti e 5 i felini e ti abbandonarli in uno scatolone davanti al parco della Libertà a Montesilvano.

A raccontare questa triste storia, l'ennesima purtroppo, è il Dog Village.

«Oggi vi raccontiamo una storia», si legge in una condivisione sulla pagina Facebook, «ma non a lieto fine, c'era una volta una gatta che viveva felice e protetta in casa, e poteva uscire quando voleva per conoscere il mondo esterno. La bella gatta un bel giorno andò in calore, per la prima volta. I suoi padroni non si accorsero nemmeno di quello che le stava accadendo e non pensarono che era necessario farla sterilizzare per evitare cucciolate indesiderate. Tutto andò bene per la gatta, per altri mesi continuò a vivere tra l'accoglienza della casa e l'avventura dell'ambiente esterno, fino a che andò nuovamente in calore e la sua condizione cambiò per sempre. Sarebbe diventata presto una mamma! I suoi padroni si accorsero tardi che la loro gatta era in dolce attesa, ma provarono ad affrontare questa avventura. Arrivò il momento della nascita e la gatta diede alla luce 4 splendidi cuccioli: uno nero, uno rosso, uno tartarugato e uno tigrato. La mamma gatta era orgogliosa dei suoi gioielli e li coccolava al suono del campanellino che i suoi padroni le avevano messo insieme al collarino blu e rosa. Trascorsero alcuni giorni felici, ma una domenica assolata di settembre mamma gatta viene messa dai suoi fedeli padroni insieme ai suoi cuccioli in una grande scatola di cartone. E dopo un breve viaggio viene abbandonata davanti al parco della Libertà di Montesilvano».

Come fanno sapere dal Dog Village, per la mamma e i 4 cuccioli è stata attivata la procedura prevista dalla normativa e appena svezzati i cuccioli e la mamma saranno pronti per l'adozione: «Tuttavia cerchiamo informazioni e segnalazioni da parte di chi può farci risalire ai responsabili di questo abbandono. Questa storia ci insegna e ci ricorda ancora una volta che è fondamentale sterilizzare il proprio animale da compagnia per evitare di incorrere in situazioni che non si possono controllare (cucciolate indesiderate e malattie) e che portano ad atti estremi, come l'abbandono, che sono perseguiti penalmente dalla legge con arresto fino a 1 anno e sanzioni fino a 10 mila euro».