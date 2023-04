Amici a quattro zampe protagonisti al parco della Libertà di Montesilvano: 17 binomi per la gara di mentaltraining [FOTO]

Una giornata di mentaltrainig per gli amici a quattro zampe. Sono stati loro i protagonisti dell'attività organizzata dall'Asd Fiuto per lo Sport e dall'amministrazione comunale nel parco della Libertà di Montesilvano-Rifugio Urbano gestito da Alessio Sigismondi.

Una vera e propria gara quella che si è svolta nell'area verde della città ci hanno preso parte per le qualificazioni al campionato nazionale e interregionale centro-sud, 17 binomi provenienti anche da Lazio e Marche.

“È stato un piacere ospitare in uno dei nostri parchi più belli, ampi ed accoglienti, l’attività del mantrailing che si fonda su un legame empatico e profondo tra uomo e animale – dichiara l'assessore comunale Alessandro Pompei -. La straordinaria intelligenza e forza di volontà dei cani, inoltre, li rendono fondamentale alleati dei soccorritori in situazioni di emergenza. Saremo sempre lieti di ospitare in città eventi che abbracciano il mondo animale co tutto il bagaglio di sensibilità che essi stessi ci insegnano”.

“Lo sport non è solo movimento – aggiunge Paola Garraffo dell’associazione sportiva - è anche gioia e divertimento e avere la possibilità di praticarlo con il proprio cane è sicuramente un valore aggiunto perché rende la relazione ancora più salda. Lo sport aumenta la complicità, la quale nasce a sua volta dalla condivisione”.