Montesilvano potrebbe ospitare presto una gara internazionale di pentatlhon moderno

Presto Montesilvano potrebbe ospitare una gara nazionale e internazionale di pentathlon moderno.L'amministrazione comunale ha infatti incontrato, con il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore Alessandro Pompei e il consigliere delegato al Pala Dean Martin Adriano Tocco hanno incontrato il segretario generale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, Filippo de’ Liguori Carino per mettere le basi per organizzare in un prossimo futuro, nel 2024, una gara per avviare una proficua collaborazione fra la federazione e l'amministrazione di Montesilvano per eventi di portata nazionale e internazionale. Montesilvano infatti si presta bene ad ospitare le cinque discipline del pentathlon: nuoto, equitazione fino al 2024, scherma e laser run (combinata tiro e corsa).

Lo scorso anno, Lignano Sabbiadoro ha ospitato i mondiali giovanili, conquistando un riconoscimento internazionale come miglior evento di pentathlon del 2022, la manifestazione è stata fortemente voluta proprio dal segretario de’ Liguori Carino e non si esclude che la città di Montesilvano possa ospitare nella primavera del 2024 una tappa di avvicinamento al mondiale di Roma. L’Italia organizzerà infatti la quarta tappa della Coppa del Mondo 2024 proprio a Roma. Si tratta di un ritorno atteso da otto anni: l’ultima volta della capitale nel circuito maggiore fu nel 2016. L’incontro è stato molto cordiali e i partecipanti sono stati ben disposti ad eventuali collaborazioni.

Il sindaco De Martinis:

“Sono stato molto felice della visita del segretario generale, Filippo de’ Liguori Carino, con il quale fin da subito ho instaurato un ottimo scambio in vista di una futura collaborazione tra la nostra città e la Federazione Italiana Pentathlon Moderno. Montesilvano, grazie ai suoi impianti sportivi, al palacongressi e alla sua spiaggia potrebbe ospitare un evento internazionale di grande prestigio. Un riconoscimento che arriva ancora una volta dal mondo sportivo. Grazie all’ottima riuscita di manifestazioni organizzate in questi ultimi anni la nostra città si accredita come luogo favorevole alla realizzazione di competizioni eccellenti”.

Dopo l’incontro che si è svolto nella sala giunta di palazzo di città il segretario generale Filippo de’ Liguori Carino ha proseguito la sua visita nel tratto di spiaggia che ha ospitato il Jova Beach Party, al Palacongressi e al centro sportivo Trisi.