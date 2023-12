Torna al Pala Dean Martin l'appuntamento con il "Galà dello sport e della solidarietà"

Sport, solidarietà e divertimento sono gli ingredienti del "Gran Galà dello sport e della solidarietà" che si terrà mercoledì 27 dicembre nel Pala Dean Martin di Montesilvano. Appuntamento dalle 20,30 con l'evento che chiuderà la la raccolta fondi per la ricerca contro le malattie genetiche rare.

Diversi i momenti in programma: dalla premiazione degli atleti della città di Montesilvano e la proclamazione dell'atleta dell'anno 2023, alla magia della sand artist Erica Abelardo, oltre alla presenza di Mariano Bruno di “Made in Sud” – Rai 2 e le imitazioni di Christian Cappellone. Per le donazioni: https://www.paypal.com/donate?campaign_id=QR99XEJT234CA