Gaetano Ruocco rieletto per acclamazione presidente nazionale dell'Associazione Sottufficiali d’Italia

Il Cavalier Gaetano Ruocco è stato rieletto per acclamazione presidente nazionale dell'Associazione Sottufficiali d’Italia durante l’assemblea della stessa Ansi che si è tenuta nel weekend a Montesilvano. Un incarico decisamente importante, visto che parliamo di un ruolo al vertice del più antico sodalizio della categoria Sottufficiali, che Ruocco guiderà dunque anche per i prossimi quattro anni. I delegati erano provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

“Ringrazio i delegati per la fiducia dimostrata – ha dichiarato il rieletto presidente nazionale – L’Ansi è una grande associazione, che ha superato brillantemente la crisi pandemica e si avvia a raggiungere nuovi e importanti traguardi. L’obiettivo è di aprire nuove sezioni e aumentare il numero degli iscritti; inoltre vogliamo continuare nell’opera di diffusione della legalità e dell’amor di Patria, soprattutto tra le giovani generazioni”.

A Ruocco, per la sua rielezione, sono giunte altresì le congratulazioni da parte del senatore Carmine Mancuso. Nel corso dell’assemblea, durata due giorni, sono intervenuti il consigliere regionale Guerino Testa, che ha portato i saluti del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, e il consigliere comunale di Montesilvano, Adriano Tocco, in rappresentanza del sindaco Ottavio De Martinis. Tutto ciò in attesa della prossima apertura di nuove sezioni, una delle quali verrà presto inaugurata anche a Pescara, secondo quanto annunciato dallo stesso Cavalier Ruocco.