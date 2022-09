Mister Adriatico è il giovane studente di Montesilvano Gabriele Luciani

È un giovane studente di 17 anni di Montesilvano con la passione per la palestra e il sogno di diventare presto un ingegnere il nuovo Mister Adriatico.

A deciderlo una giuria di sole donne e con una larga rappresentanza di finaliste di Miss Adriatico.

Gabriele Luciani è stato premiato con la fascia e il trofeo Lavazza dalle imprenditrici e modelle Barbara Di Marco ed Eunice Cilfone unitamente alla coreografa del concorso Ramona Di Blasio.

La manifestazione è stata presentata dal cantante Maurizio Tocco e dall'ex campionessa di pattinaggio Stella Cantelli con una quindicina di bei ragazzi pronti a sfilare prima in elegante, poi in versione casual e infine con il proprio costume da bagno. Tra una passerella e l'altra ci hanno pensato gli artisti del Festival della Melodia Silvia Chiulli, Franco Midiri e Giuliana Marinelli ad arricchire di emozioni uno spettacolo che ha concluso la stagione 2022 delle passerelle estive. Altre fasce a Emanuel Di Giacinto, Mister Acqua & Sapone, Jimmy Antonini Mister intimo Unigross, Giacomo Di Claudio Mister caffè Mokambo, Federico Capasso Mister Spiedì arrosticini, Emanuele De Medio Mister vini Lampato, Samuel Piccirilli Mister pastificio Rustichella D'Abruzzo e Matteo Ricci Mister Dfa trasporti. "È stata una bella esperienza e non mi aspettavo il primo posto", confessa al termine Gabriele Luciani, "abbiamo sfilato ma abbiamo anche ballato insieme trascorrendo una serata diversa dal solito e senz'altro da ripetere se ce ne sarà l'occasione". I Mister Adriatico sono stati omaggiati dai fratelli Maiaroli del centro Ibisco e fotografati da Vania D'Anastasio in un evento andato in onda in diretta sul sito internet di Miss Adriatico.