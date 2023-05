Montesilvano partecipa al G20 spiagge, il summit delle località turistiche balneari italiane

Anche Montesilvano ha partecipato al G20 spiagge, il summit delle località balneari italiane dal 3 al 5 maggio ad Arzachena. Il Comune ha ricevuto l'invito dagli organizzatori non rientrando di diritto nei parametri delle città coinvolte, ovvero che hanno una popolazione inferiore ai 65 mila abitanti e presente turistiche superiori al milione. Presenti il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore Deborah Comardi.

"Un appuntamento prezioso per incontrare gli amministratori delle città di mare più frequentate e discutere delle rispettive esperienze, un’occasione per confrontarsi su problematiche legate ai temi dell'ambiente, del demanio, della sicurezza, della fiscalità locale e dello sviluppo sostenibile. Un’opportunità imprescindibile per elaborare soluzioni strategiche e sfide condivise tra realtà che come la nostra città vedono raddoppiato o triplicato il proprio numero di abitanti nei mesi estivi."

L'ente ha presentato una proposta di legge che mira al riconoscimento dello status speciale della città balneare tanto che, a oggi, sono significativi i passi dell’iter portato avanti dal Ministro del turismo Daniela Santanchè per l’introduzione di questa legge che permetterà di offrire sempre migliori servizi ai visitatori ma ancor prima ai cittadini, cercando di compensare le conseguenze legate al cosiddetto effetto “fisarmonica”. Un riconoscimento importante che andrà ad agevolare le città interessate e a far fronte a tutte le problematiche connesse al turismo, quali sicurezza, viabilità e gestione dei rifiuti. De Martinis ha dichiarato:

"Per il secondo anno consecutivo siamo presenti al G20 dove siamo stati invitati in qualità di ospiti perché, pur non arrivando ai numeri necessari per entrare nel network, con le nostre 550mila presenze annue facciamo la nostra parte; per noi è un onore oltre che un’ottima occasione di crescita aver modo di confrontarci con località importanti su temi fondamentali per la nostra città, come l’accoglienza turistica, l’erosione, la rigenerazione urbana, la sicurezza, la tassa di soggiorno, la sostenibilità e dunque la convivenza tra residenti e turisti. Speriamo di avere presto in città i protagonisti del G20 perché ci siamo candidati ad ospitare in città un evento satellite che andrebbe ad inserirsi tra una tappa ufficiale e l’altra del network”.

L'assessore Comardi ha concluso:

“È stata un’importante opportunità per approfondire alcune tematiche legate al turismo balneare che necessita di tutele, interventi e supporti ben specifici rispetto ad altri tipi di turismo. La nostra città sta avendo un ruolo sempre maggiore per quanto riguarda il turismo: siamo entrati nella top ten di Airbnb (portale internazionale dedicato alle recensioni su affitti di case), classificandoci a fianco di città del calibro di Capri e Positano, a significare che gli investimenti effettuati sul turismo stanno dando i frutti sperati. In un’ottica che volge lo sguardo al futuro, Montesilvano ambisce ad aumentare le proprie presenze e partecipare a momenti di confronto come questo del G20 è estremamente importante per discutere i temi più caldi che accomunano le località costiere italiane, condividere best practice e modelli di sviluppo e gestione dei servizi”.