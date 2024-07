Sorpreso a rubare un suv fugge seminando il panico e finendo contro una vettura parcheggiata

Un uomo arrivato a Montesilvano dalla provincia di Foggia è stato arrestato dai carabinieri di Montesilvano dopo un rocambolesco inseguimento.

I militari del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti dopo la segnalazione di un passante che indicava la presenza di due persone dal fare sospetto che armeggiavano vicino a un suv in sosta in via Strasburgo.

L'istantanea chiamata al 112 ha consentito all'operatore di inviare sul posto un equipaggio dell'aliquota radiomobile della Compagnia carabinieri di Montesilvano, che nell'immediatezza ha raggiunto il richiedente.

I militari intervenuti dopo un rocambolesco inseguimento in cui il conducente del Suv avrebbe effettuato manovre azzardate, mettendo a rischio l'incolumità di passanti e degli stessi militari, che sono riusciti a fermare l'uomo dopo che quest'ultimo ha impattato contro un'autovettura parcheggiata.

La successiva perquisizione del veicolo avrebbe portato al rinvenimento di vari attrezzi da scasso, tra cui guanti, forbici, giraviti e la centralina originale dell'auto rubata. All'interno del suv vi sarebbero stati evidenti segni di manomissione dell'impianto elettrico e del sistema di accensione, confermando la natura criminosa dell'azione. L'uomo, accusato di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale, è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Proseguono le indagini per identificare l'altro individuo allontanatosi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Nella mattinata odierna, dopo la convalida dell'arresto dinanzi al tribunale di Pescara, al soggetto in questione è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.