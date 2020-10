Furto con spaccata al bar tabacchi di via Chiarini a Montesilvano, spariti sigarette e gratta e vinci

Ennesimo furto con spaccata a Montesilvano con bersaglio i punti ristoro dei distributori di benzina.

Dopo aver preso di mira in più di un'occasione il bar-tavola calda della stazione di servizio Martina Gas in via Cavallotti, ignoti hanno agito la scorsa notte nella vicina via Chiarini, penetrando all'interno del bar tabaccheria del distributore Ip.

Sfondando la vetrina, i ladri hanno impiegato pochissimi minuti per sottrarre intere stecche di sigarette, pacchi di gratta e vinci e altra merce per un valore che non è stato ancora quantificato.

Un colpo opera di veri professionisti. Da vedere se gli autori sono stati gli stessi dei furti commessi alle altre rivendite simili.